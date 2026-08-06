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06.08.2026 09:28:12
Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels in Grün
Anleger in London schicken den FTSE 100 am Morgen erneut ins Plus.
Am Donnerstag erhöht sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.18 Prozent auf 10’907.46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.240 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.001 Prozent auf 10’888.45 Punkte an der Kurstafel, nach 10’888.30 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10’919.25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’885.85 Punkten lag.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.362 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Stand von 10’651.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’438.66 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’164.31 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.61 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Admiral Group (+ 4.07 Prozent auf 38.57 GBP), Persimmon (+ 3.46 Prozent auf 11.62 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2.31 Prozent auf 108.58 USD), BAE Systems (+ 2.11 Prozent auf 22.02 GBP) und Haleon (+ 1.67 Prozent auf 3.72 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Tritax Big Box REIT (-4.19 Prozent auf 1.65 GBP), BT Group (-1.94 Prozent auf 1.97 GBP), StJamess Place (-1.89 Prozent auf 11.14 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1.63 Prozent auf 13.57 GBP) und Fresnillo (-1.19 Prozent auf 27.14 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’852’499 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 317.393 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien
Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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