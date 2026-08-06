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Erlöse gestiegen 06.08.2026 17:53:00

DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt

DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt

Der Motorenbauer DEUTZ hat im zweiten Quartal sein Wachstum beschleunigt.

DEUTZ
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Der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf 585 Millionen Euro, wie DEUTZ am Donnerstag in Köln mitteilte. Das war ein schnellerer Anstieg als noch im ersten Jahresviertel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um knapp 41 Prozent auf 42,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich sorgten Sondereffekte jedoch für einen Rückgang des Nettogewinns um ein Drittel auf 11,7 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management. Die Ziele für 2030 - ein Umsatz von 4 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von 10 Prozent - sollen durch die milliardenschwere Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG nun "deutlich früher" erreicht werden, sagte Vorstandschef Sebastian Schulte laut Mitteilung.

DEUTZ-Anleger zeigten sich überzeugt und schoben die Aktie auf XETRA schliesslich 3,30 Prozent auf 10,02 Euro an.

KÖLN (awp international)

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So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor einem Jahr eingebracht
DEUTZ-Aktie im Aufwind: Milliarden-Zukauf für Rüstungssparte

Bildquelle: DEUTZ AG
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