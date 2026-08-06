Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Weniger Erlöse erwartet
|
06.08.2026 17:52:00
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekt durch das Verteidigungsministerium hat Rheinmetall wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt.
Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro im Vergleich zu den 2025 erzielten 9,94 Milliarden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Das sind am oberen und unteren Ende der Spanne je 300 Millionen weniger als zuvor. Die operative Ergebnismarge soll weiterhin rund 19 Prozent erreichen.
Rheinmetall senkt Umsatzprognose wegen Fregattenprojekt
Bereits Anfang Juli hatte Rheinmetall mitgeteilt, dass wegen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 Einbussen zu erwarten seien. So könne der Umsatz im laufenden Jahr dadurch bis zu 300 Millionen weniger betragen. Das Ministerium hatte nach jahrelangen Verzögerungen und Kostenexplosionen das Fregattenprojekt F126 gecancelt und sich stattdessen für eine kleinere Variante des Konkurrenten TKMS entschieden.
Quartalszahlen bestätigt
Die bereits Ende Juli vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal bestätigte Deutschlands grösster Rüstungskonzern. Sie hatten einen deutlichen Gewinnsprung gezeigt.
Für Rheinmetall-Titel ging es auf XETRA letztlich 3,46 Prozent auf 1'159,00 Euro abwärts.
DÜSSELDORF (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)