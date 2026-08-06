Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess attestierte den Düsseldorfern am Donnerstag starke Quartalsergebnisse im Einklang mit den vorab veröffentlichten Eckdaten. Interessant für die Telefonkonferenz werde die Frage nach zusätzlichen Belastungsfaktoren für das Umsatzziel neben dem Verlust des Fregattenauftrags, oder ob die Planung generell konservativ sei.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:38 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.8 Prozent auf 1’190.40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 93.21 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 111’245 Rheinmetall-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 23.0 Prozent nach. Voraussichtlich am 06.08.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:42 / BST

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