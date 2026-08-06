Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’957 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’399 0.4%  Dollar 0.8072 -0.7%  Öl 83.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Daimler Truck-Aktie fällt: Gewinn je Aktie bricht ein - Prognose dennoch bestätigt
Suche...
ETF Sparplan

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Blick 06.08.2026 09:54:03

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Rheinmetall
1066.17 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess attestierte den Düsseldorfern am Donnerstag starke Quartalsergebnisse im Einklang mit den vorab veröffentlichten Eckdaten. Interessant für die Telefonkonferenz werde die Frage nach zusätzlichen Belastungsfaktoren für das Umsatzziel neben dem Verlust des Fregattenauftrags, oder ob die Planung generell konservativ sei.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:38 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.8 Prozent auf 1’190.40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 93.21 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 111’245 Rheinmetall-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 23.0 Prozent nach. Voraussichtlich am 06.08.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten