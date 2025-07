Gute Stimmung in New York: nachmittags Pluszeichen im S&P 500

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.59 Prozent fester bei 6’346.85 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 48.701 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.396 Prozent auf 6’334.61 Punkte an der Kurstafel, nach 6’309.62 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’349.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’317.49 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.668 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’025.17 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.04.2025, den Wert von 5’375.86 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 23.07.2024, bei 5’555.74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8.15 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’349.32 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Lamb Weston (+ 16.88 Prozent auf 57.47 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 11.32 Prozent auf 476.03 USD), TE Connectivity (+ 10.96 Prozent auf 200.25 USD), Baker Hughes (+ 10.22 Prozent auf 44.11 USD) und General Motors (+ 8.24 Prozent auf 52.92 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Fiserv (-15.76 Prozent auf 139.82 USD), Enphase Energy (-14.26 Prozent auf 36.44 USD), Texas Instruments (-11.74 Prozent auf 189.68 USD), Otis Worldwide (-10.31 Prozent auf 90.58 USD) und NextEra Energy (-6.02 Prozent auf 72.87 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 16’630’081 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.471 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

