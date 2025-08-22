|Kurse + Charts + Realtime
22.08.2025 15:54:36
Aktien New York: Optimismus kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chef Powell
NEW YORK (awp international) - Kurz vor Beginn der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole sind die Anleger an den Börsen in New York optimistisch. Sie erwarten positive Hinweise in Richtung einer Zinssenkung im September. Jüngste Aussagen einiger US-Währungshüter mahnen etwas zur Vorsicht.
Der Dow Jones Industrial legte kurz nach Handelsstart um 0,8 Prozent auf 45.143 Punkte zu und nähert sich damit wieder seinem am Dienstag erreichten Rekordhoch. Der S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 6.410 Punkte. Der zuletzt etwas gebeutelte Tech-Index Nasdaq 100 stieg um 0,4 Prozent auf 23.238 Zähler.
In Kürze dürfte Powell auf dem Notenbankertreffen sprechen. Die Märkte preisen bereits mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für September die erste US-Leitzinssenkung 2025 sowie vor dem Jahresende eine weitere Senkung ein. Allerdings haben sich die Erwartungen zuletzt schon etwas abgekühlt.
Erst jüngst hatten einige US-Währungshüter zur Vorsicht gemahnt. So sagte Beth Hammack, Chefin der lokalen Notenbank von Cleveland, dass sie nicht für eine geldpolitische Lockerung stimmen würde, wenn die Sitzung unmittelbar anstünde. Weitere Notenbanker hatten sich davor ähnlich zurückhaltend geäussert.
Die Märkte erschienen vor der Powell-Rede zu optimistisch, was die US-Geldpolitik angehe, warnte Rajeev De Mello, verantwortlich für die Anlageentscheidungen bei der Investmentgesellschaft Gama Asset Management. Er geht davon aus, dass die Notenbank eine vorsichtige, datengestützte Haltung beibehalten wird. Gebe es im September keine Senkung, dürften die Kurse unter Druck geraten, erwartet Stratege Joachim Klement vom Beratungsunternehmen Panmure Liberum./ck/he
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
