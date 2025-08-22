Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.5%  SPI 17’077 0.5%  Dow 45’115 0.7%  DAX 24’312 0.1%  Euro 0.9382 -0.1%  EStoxx50 5’484 0.4%  Gold 3’334 -0.2%  Bitcoin 90’560 -0.4%  Dollar 0.8087 0.0%  Öl 67.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
JPMorgan-Aktie dennoch höher: Bundesanwaltschaft legt Bank JPMorgan Suisse Millionenbusse auf
Produktion der H20-KI-Chips gestoppt: NVIDIA bremst Zulieferer für China
Druck auf Tesla-Aktie: VW und Renault steigen ins Rennen um autonome Autos ein
Alphabet-Aktie im Plus: So viel Strom verbraucht die Google-KI Gemini pro Anfrage
Suche...
200.- Saxo-Deal

Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

45’158.62
Pkt
373.12
Pkt
0.83 %
15:55:23
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

22.08.2025 15:54:36

Aktien New York: Optimismus kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chef Powell

NEW YORK (awp international) - Kurz vor Beginn der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole sind die Anleger an den Börsen in New York optimistisch. Sie erwarten positive Hinweise in Richtung einer Zinssenkung im September. Jüngste Aussagen einiger US-Währungshüter mahnen etwas zur Vorsicht.

Der Dow Jones Industrial legte kurz nach Handelsstart um 0,8 Prozent auf 45.143 Punkte zu und nähert sich damit wieder seinem am Dienstag erreichten Rekordhoch. Der S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 6.410 Punkte. Der zuletzt etwas gebeutelte Tech-Index Nasdaq 100 stieg um 0,4 Prozent auf 23.238 Zähler.

In Kürze dürfte Powell auf dem Notenbankertreffen sprechen. Die Märkte preisen bereits mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für September die erste US-Leitzinssenkung 2025 sowie vor dem Jahresende eine weitere Senkung ein. Allerdings haben sich die Erwartungen zuletzt schon etwas abgekühlt.

Erst jüngst hatten einige US-Währungshüter zur Vorsicht gemahnt. So sagte Beth Hammack, Chefin der lokalen Notenbank von Cleveland, dass sie nicht für eine geldpolitische Lockerung stimmen würde, wenn die Sitzung unmittelbar anstünde. Weitere Notenbanker hatten sich davor ähnlich zurückhaltend geäussert.

Die Märkte erschienen vor der Powell-Rede zu optimistisch, was die US-Geldpolitik angehe, warnte Rajeev De Mello, verantwortlich für die Anlageentscheidungen bei der Investmentgesellschaft Gama Asset Management. Er geht davon aus, dass die Notenbank eine vorsichtige, datengestützte Haltung beibehalten wird. Gebe es im September keine Senkung, dürften die Kurse unter Druck geraten, erwartet Stratege Joachim Klement vom Beratungsunternehmen Panmure Liberum./ck/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:29 BNP Paribas: Chinas Aktien sind günstig
09:30 SG-Marktüberblick: 22.08.2025
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – In einer engen Spanne
21.08.25 Logo WHS Walmart Aktienanalyse – US-Einzelhandelsriese ist auch ein Indikator für den US-Verbraucher
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
21.08.25 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’776.49 19.17 SS4MTU
Short 13’019.24 13.87 UBSKMU
Short 13’510.35 8.89 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’297.05 22.08.2025 15:40:01
Long 11’775.83 19.96 SQFBLU
Long 11’474.84 13.42 BO0SVU
Long 11’005.55 8.96 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag stark gefragt
Warten auf Jackson Hole: US-Börsen schliessen etwas tiefer -- SMI gibt letztlich nach -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen überwiegend leichter
Palantir-Aktie im freien Fall: Längste Verlustserie seit April 2024 - Shortseller feiern

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/34: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/34. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}