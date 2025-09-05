NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.32 Prozent schwächer bei 6’481.50 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 50.497 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.422 Prozent stärker bei 6’529.55 Punkten, nach 6’502.08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’532.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’443.98 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 1.25 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 05.08.2025, den Stand von 6’299.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, stand der S&P 500 noch bei 5’939.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’503.41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 10.44 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’532.65 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Broadcom (+ 9.41 Prozent auf 334.89 USD), Enphase Energy (+ 8.57 Prozent auf 39.65 USD), Organon Company (+ 7.23 Prozent auf 10.38 USD), Micron Technology (+ 5.76 Prozent auf 131.37 USD) und Pool (+ 5.47 Prozent auf 333.09 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bath Body Works (-7.72 Prozent auf 29.41 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6.58 Prozent auf 151.14 USD), Interactive Brokers Group (-6.41 Prozent auf 60.16 USD), Charles Schwab (-5.72 Prozent auf 92.05 USD) und Fastenal (-4.54 Prozent auf 47.99 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 53’740’889 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.567 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

