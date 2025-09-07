Aktien im Blick: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt

Das Angebot des Nahrungsmittelriesen Nestlé beläuft sich auf total 76 Dollar pro Seres Therapeutics -Aktie oder gut 760 Millionen Dollar, berichtet "Inside Paradeplatz" am Sonntag.

Die Übernahme-Offerte der Nestlé Health-Leiterin Anna Mohl vom 14. August an den Verwaltungsrat von Seres belaufe sich 41 Dollar pro Aktie. Hinzu kämen zwei Meilenstein-Zahlungen: Eine über 20 Dollar und eine zweite über 15 Dollar pro Titel. Zuletzt schlossen die Papiere bei 19,36 Dollar je Aktie.

Das Pharma-Startup aus Boston forscht rund um das Mikrobiom im Darm. Fällig würden die Meilensteine, sobald der Wirkstoff SER-155, ein oraler Mikrobiomwirkstoff, zunächst entscheidende Tests und danach die Zulassung der US-Pharmabehörde geschafft hätte.

"Laut einer Quelle" soll die Bekanntgabe der Übernahme kurz bevorstehen, so das Finanzportal weiter. Nestlé Health und Seres kennen sich: Der Vorgänger-Wirkstoff von SER-155 ging letzten September an Nestlé, die im Gegenzug die Produktion bis Ende 2025 garantierte.

Nestlé wollte den Bericht auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.

Zürich (awp)