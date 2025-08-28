|Kurse + Charts + Realtime
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten von 200 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfragesignale blieben stabil, schrieb Blayne Curtis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die für Rechenzentren entwickelte GPU-Architektur Hopper sowie die GPU Blackwell des Unternehmens seien ausverkauft. Für die nächsten zwei Jahre rechnet Curtis mit einem Gewinn pro Aktie von mehr als sieben beziehungsweise acht Dollar. Nvidia bleibt seine Top-Aktie./rob/gl/la;
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 205.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 179.55
Abst. Kursziel*:
14.17%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 179.94
Abst. Kursziel aktuell:
13.93%
Analyst Name::
Blayne Curtis
KGV*:
-
