NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten von 200 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfragesignale blieben stabil, schrieb Blayne Curtis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die für Rechenzentren entwickelte GPU-Architektur Hopper sowie die GPU Blackwell des Unternehmens seien ausverkauft. Für die nächsten zwei Jahre rechnet Curtis mit einem Gewinn pro Aktie von mehr als sieben beziehungsweise acht Dollar. Nvidia bleibt seine Top-Aktie./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 22:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 22:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Kursziel: $ 205.00
$ 205.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 179.55 		Abst. Kursziel*:
14.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 179.94 		Abst. Kursziel aktuell:
13.93%
Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

