NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

144.32
CHF
-1.67
CHF
-1.15 %
16:51:43
BRXC
28.08.2025 15:22:18

NVIDIA Outperform

NVIDIA
144.32 CHF -1.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 225.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 177.75 		Abst. Kursziel*:
26.58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 180.01 		Abst. Kursziel aktuell:
24.99%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

