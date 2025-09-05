Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23’770.33
Pkt
175.53
Pkt
0.74 %
04.09.2025
Geändert am: 05.09.2025 07:22:22

Anleger vor US-Arbeitsmarktdaten in verhaltener Kauflaune: SMI fester erwartet -- Kursgewinne an den Börsen in Asien

Am heimischen Aktienmarkt dürften zum Auftakt am Freitag leichte Aufschläge das Bild prägen. In Fernost sind am Freitag mehrheitlich Gewinne zu sehen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vorbörslich etwas höher.

Der SMI hatte am Vortag 1,50 Prozent im Plus bei 12'383,47 Punkten geschlossen.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI konnten ebenso zulegen. Sie gingen letztlich 1,36 Prozent höher bei 17'119,84 Zählern bzw. 1,39 Prozent stärker bei 2'026,99 Einheiten aus dem Handel.

Nach der positiven Entwicklung an der Wall Street, wo der S&P 500 am Vorabend auf einem neuem Rekordschlussstand geschlossen hatten, dürfte auch der Markt hierzulande an seine positive Vortagesentwicklung anknüpfen.

DEUTSCHLAND

Der DAX hat am Donnerstag seine Erholungsgewinne vom Vortag ausgebaut.

Der DAX konnte zum Handelsstart leicht zulegen und konnte seine Gewinne im Verlauf ausbauen. Er beendete die Sitzung 0,74 Prozent höher bei 23'770,33 Punkten.

Der DAX hat am Donnerstag seine Erholungsgewinne vom Vortag ausgebaut. Auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA reagierte der Leitindex allerdings kaum. Die Daten des privaten Dienstleisters ADP zur Stellenentwicklung im August fielen etwas schwächer als erwartet aus, während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich zulegten. An den Zinssenkungserwartungen der Anleger dürften die Zahlen nichts ändern. An diesem Freitag steht noch der offizielle staatliche Bericht an.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets verwies nicht nur darauf, dass der DAX charttechnisch gesehen erst noch einen weiteren wichtigen Widerstand bei 23'800 Punkte nehmen müsse, bevor entwarnt werden könne. Er betonte auch die weiter fragile Situation an den weltweiten Märkten für Staatsanleihen.

Die leichte Beruhigung sei nur der Hoffnung zu verdanken, dass der US-Arbeitsmarktbericht so schwach ausfalle, dass die Fed nicht umhinkomme, die Zinsen zu senken, so der Experte. "Aktuell preist der Markt dafür eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent ein. Einmal mehr rufen Anleger nach der geldpolitischen Feuerwehr, die die Risiken aus der steigenden Staatsverschuldung mit niedrigeren Leitzinsen zumindest etwas reduzieren könnte."

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag mit positiver Tendenz.

Der Dow Jones konnte 0,77 Prozent höher bei 45'621,47 Punkten schliessen.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 21'707,69 Zählern.

Der Arbeitsmarktbericht für August könnte weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

Geschäftszahlen und Ausblicke einiger Unternehmen sorgten für deutliche Kursausschläge. Ein enttäuschendes Umsatzziel für das laufende Quartal brockte den Aktien von Salesforce einen Rücksetzer ein. Dass der auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) fokussierte Unternehmenssoftware-Spezialist im abgelaufenen Quartal besser als erwartet abschnitt, fiel weniger ins Gewicht.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

ASIEN

An den asiatischen Börsen prägen am Freitag grüne Vorzeichen das Bild.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,59 Prozent auf 42'831,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite gewann zuletzt 0,35 Prozent auf 3'778,95 Zähler.

Mit Gewinnen präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,62 Prozent auf 25'212,85 Punkte anzieht.

Die Gewinne in Asien fallen eher verhalten aus, auch weil die Anleger auf den grossen US-Arbeitsmarktbericht warten. Er wird später am Tag veröffentlicht werden.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, schon sehr bald Zölle auf Chipimporte einzuführen, stellt zunächst keinen direkten Belastungsfaktor dar. Zudem können Unternehmen, die in den USA produzierten, die Zölle umgehen.

In Japan sind im Juli die inflationsbereinigten Löhne erstmals seit sieben Monaten gestiegen. Moody's Analystics bemerkt dazu aber, der Anstieg sei vor allem technischer Natur, die "Realität sei, dass die Inflation weiter schneller wachse als die Löhne", heisst es. Tendenziell stützt das die Zinserhöhungspläne der japanischen Notenbank, der Yen zieht etwas an.

Positiv wirkt, dass die USA die Zölle auf japanische Autos und Autoteile von 25 auf 15 Prozent gesenkt haben - im Gegenzug dafür, dass Japan die Zölle auf US-Waren senkt und Tokio 550 Milliarden Dollar für Infrastrukturprojekte in den USA bereitstellt. Die neuen Zölle gelten laut der Verordnung rückwirkend zum 7. August.

