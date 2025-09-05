Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Am Freitag sank der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.48 Prozent auf 45’400.86 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.260 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.913 Prozent leichter bei 45’204.87 Punkten in den Freitagshandel, nach 45’621.29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 45’770.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45’211.78 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44’111.74 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2025, den Stand von 42’319.74 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.09.2024, den Stand von 40’755.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7.10 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’770.20 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2.77 Prozent auf 250.76 USD), Sherwin-Williams (+ 1.82 Prozent auf 372.43 USD), UnitedHealth (+ 1.61 Prozent auf 315.39 USD), Amgen (+ 1.26 Prozent auf 283.64 USD) und Home Depot (+ 1.05 Prozent auf 356.00 EUR). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen JPMorgan Chase (-3.11 Prozent auf 294.38 USD), NVIDIA (-2.70 Prozent auf 167.02 USD), Chevron (-2.56 Prozent auf 153.66 USD), Microsoft (-2.55 Prozent auf 495.00 USD) und Visa (-2.21 Prozent auf 343.22 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 53’740’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.567 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch