Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9356 -0.3%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’589 1.2%  Bitcoin 88’957 -0.2%  Dollar 0.7985 -0.9%  Öl 65.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alphabet-Aktie dennoch im Plus: EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht EU mit Zöllen
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Anleger-Stimmung hellt sich auf: American Bitcoin-Aktie erholt sich kräftig von deutlichen Verlusten
Broadcom-Aktie mit neuem Rekord: Zahlen über den Erwartungen - OpenAI als Kunde gewonnen
Titel im Plus: Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht - unter Auflagen
Suche...

JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Kursverlauf 05.09.2025 22:33:49

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Mit dem Dow Jones ging es schlussendlich abwärts.

JPMorgan Chase
244.16 CHF 1.44%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag sank der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.48 Prozent auf 45’400.86 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.260 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.913 Prozent leichter bei 45’204.87 Punkten in den Freitagshandel, nach 45’621.29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 45’770.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45’211.78 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44’111.74 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2025, den Stand von 42’319.74 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.09.2024, den Stand von 40’755.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7.10 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’770.20 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2.77 Prozent auf 250.76 USD), Sherwin-Williams (+ 1.82 Prozent auf 372.43 USD), UnitedHealth (+ 1.61 Prozent auf 315.39 USD), Amgen (+ 1.26 Prozent auf 283.64 USD) und Home Depot (+ 1.05 Prozent auf 356.00 EUR). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen JPMorgan Chase (-3.11 Prozent auf 294.38 USD), NVIDIA (-2.70 Prozent auf 167.02 USD), Chevron (-2.56 Prozent auf 153.66 USD), Microsoft (-2.55 Prozent auf 495.00 USD) und Visa (-2.21 Prozent auf 343.22 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 53’740’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.567 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?