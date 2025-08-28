|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.08.2025 08:25:07
NVIDIA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach den Zahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Netzwerk- und Gaming-Geschäft des Chipkonzerns füllten die "China-Lücke", schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Das Geschäft mit dem Reich der Mitte sei gekennzeichnet von "politischem Hin und Zurück"./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 200.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 181.60
|
Abst. Kursziel*:
10.13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 181.61
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.13%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06:48
|Nvidia könnte noch mehr, wenn nur die Sanktionen nicht wären (Spiegel Online)
|
06:33
|Nvidia träumt von Milliarden aus China - Aktie gibt leicht nach (AWP)
|
27.08.25
|FirstFT: Nvidia posts strong results despite China uncertainty (Financial Times)
|
27.08.25
|FirstFT: Nvidia posts strong results despite China uncertainty (Financial Times)
|
27.08.25
|NYSE-Handel: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.25