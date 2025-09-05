Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 21’700.39 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.704 Prozent auf 21’860.44 Punkte an der Kurstafel, nach 21’707.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21’878.81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’534.73 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2.91 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’916.55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’298.45 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 05.09.2024, einen Stand von 17’127.66 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12.55 Prozent nach oben. Bei 21’878.81 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 11.74 Prozent auf 2.38 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10.18 Prozent auf 1.84 USD), Ballard Power (+ 7.57 Prozent auf 1.99 USD), Comtech Telecommunications (+ 6.22 Prozent auf 2.22 USD) und Innodata (+ 5.79 Prozent auf 43.48 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AmeriServ Financial (-5.90 Prozent auf 2.87 USD), Lifecore Biomedical (-5.16 Prozent auf 7.53 USD), Fastenal (-4.54 Prozent auf 47.99 USD), Geospace Technologies (-4.35 Prozent auf 18.03 USD) und ADTRAN (-3.39 Prozent auf 8.22 EUR).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’740’889 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.567 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5.98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

