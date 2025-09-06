Novartis-Aktie: Anlagestrategie gestohlen? - Investmentfonds klagt wohl auf Millionenentschädigung

Die US-Gesellschaft Richmond Global Compass werfe Novartis den Informationen von "Le Temps" in New York vor, sich nach einem gescheiterten Investitionsversuch unrechtmässig Zugang zu einer Hedgefonds-Strategie verschafft zu haben.

Richmond Global behaupte, Novartis habe sich mit einem Ex-Mitarbeiter der Firma abgesprochen, damit dieser einen Konkurrenzfonds mit derselben Strategie gründe. In diesen habe Novartis 100 Millionen Dollar investieren wollen. Die Kläger forderten Schadenersatz in Höhe von 291 Millionen Dollar.

Gemäss öffentlich einsehbaren Dokumenten wurde die Klage am Bundesgericht des südlichen Bezirks von New York eingereicht. Beklagte sind die Novartis International sowie drei weitere Personen oder Einheiten, Vorladungen wurden am 7. und 8. August 2025 zugestellt.

