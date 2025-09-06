Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|
06.09.2025 10:35:36
Novartis-Aktie: Anlagestrategie gestohlen? - Investmentfonds klagt wohl auf Millionenentschädigung
Gegen den Pharmakonzern Novartis ist Medienberichten zufolge in New York eine Klage wegen Diebstahls einer Anlagestrategie eingereicht worden.
Richmond Global behaupte, Novartis habe sich mit einem Ex-Mitarbeiter der Firma abgesprochen, damit dieser einen Konkurrenzfonds mit derselben Strategie gründe. In diesen habe Novartis 100 Millionen Dollar investieren wollen. Die Kläger forderten Schadenersatz in Höhe von 291 Millionen Dollar.
Gemäss öffentlich einsehbaren Dokumenten wurde die Klage am Bundesgericht des südlichen Bezirks von New York eingereicht. Beklagte sind die Novartis International sowie drei weitere Personen oder Einheiten, Vorladungen wurden am 7. und 8. August 2025 zugestellt.
ra/
Basel (awp)
