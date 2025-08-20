|Kurse + Charts + Realtime
NVIDIA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Halbleiterkonzerns dürfte höher als vom Markt erwartet ausgefallen sein, schrieb Ross Seymore in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die von der US-Regierung erteilte Lizenz für die Wiederaufnahme der Lieferungen von KI-Chips nach China sollten die Erlöse auch im laufenden dritten Geschäftsquartal über der aktuellen Konsensschätzung liegen./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Hold
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 155.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 175.64
|
Abst. Kursziel*:
-11.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 175.64
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.75%
|
Analyst Name::
Ross Seymore
|
KGV*:
-
