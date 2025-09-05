Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 23’652.44 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.884 Prozent auf 23’841.98 Punkte an der Kurstafel, nach 23’633.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’475.33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’860.25 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 2.75 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 05.08.2025, bei 23’018.56 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 05.06.2025, bei 21’547.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’930.33 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12.76 Prozent. Bei 23’969.27 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16’542.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 9.41 Prozent auf 334.89 USD), Enphase Energy (+ 8.57 Prozent auf 39.65 USD), Micron Technology (+ 5.76 Prozent auf 131.37 USD), ASML (+ 3.75 Prozent auf 781.70 USD) und KLA-Tencor (+ 3.64 Prozent auf 905.09 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Lululemon Athletica (-18.58 Prozent auf 167.80 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6.58 Prozent auf 151.14 USD), Fastenal (-4.54 Prozent auf 47.99 USD), Diamondback Energy (-2.82 Prozent auf 138.71 USD) und Copart (-2.80 Prozent auf 48.57 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 53’740’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.567 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch