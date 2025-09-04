NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
04.09.2025 18:45:00
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten
Das sind die Einschätzungen der Experten für die NVIDIA-Aktie.
NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.
30 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 211,94 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 37,76 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 174,18 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|205,00 USD
|17,69
|28.08.2025
|Bernstein Research
|225,00 USD
|29,18
|28.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|28.08.2025
|UBS AG
|205,00 USD
|17,69
|28.08.2025
|Barclays Capital
|200,00 USD
|14,82
|28.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|215,00 USD
|23,44
|28.08.2025
|UBS AG
|205,00 USD
|17,69
|21.08.2025
|Deutsche Bank AG
|155,00 USD
|-11,01
|20.08.2025
|Bernstein Research
|185,00 USD
|6,21
|11.08.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|200,00 USD
|14,82
|08.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:45
|Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
18:00
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
18:00
|NASDAQ Composite aktuell: So steht der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
18:00
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.ch)
|
18:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG