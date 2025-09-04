Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Einstufungen 04.09.2025 18:45:00

Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

Das sind die Einschätzungen der Experten für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA
137.73 CHF -0.03%
NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.

30 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 211,94 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 37,76 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 174,18 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.205,00 USD17,6928.08.2025
Bernstein Research225,00 USD29,1828.08.2025
DZ BANK--28.08.2025
UBS AG205,00 USD17,6928.08.2025
Barclays Capital200,00 USD14,8228.08.2025
JP Morgan Chase & Co.215,00 USD23,4428.08.2025
UBS AG205,00 USD17,6921.08.2025
Deutsche Bank AG155,00 USD-11,0120.08.2025
Bernstein Research185,00 USD6,2111.08.2025
Goldman Sachs Group Inc.200,00 USD14,8208.08.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Kursrally bei Cambricon Technologies-Aktie - Konkurrenz für NVIDIA aus China wächst
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
NVIDIA-Aktie: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus

