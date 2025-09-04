Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.

30 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 211,94 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 37,76 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 174,18 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 205,00 USD 17,69 28.08.2025 Bernstein Research 225,00 USD 29,18 28.08.2025 DZ BANK - - 28.08.2025 UBS AG 205,00 USD 17,69 28.08.2025 Barclays Capital 200,00 USD 14,82 28.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 215,00 USD 23,44 28.08.2025 UBS AG 205,00 USD 17,69 21.08.2025 Deutsche Bank AG 155,00 USD -11,01 20.08.2025 Bernstein Research 185,00 USD 6,21 11.08.2025 Goldman Sachs Group Inc. 200,00 USD 14,82 08.08.2025

Redaktion finanzen.ch