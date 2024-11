FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nvidia von 115 auf 140 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe mit den übertroffenen Erwartungen und höher gesteckten Zielen erneut Maßstäbe gesetzt, aber etwas anders verteilt als gedacht, schrieb Analyst Ross Seymore in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Denn die Resultate hätten noch deutlicher über der Messlatte gelegen, dafür fielen die weiteren Signale nicht ganz so aus der Norm. Er sieht insgesamt mehr Positives als Negatives. Vieles sei allerdings bereits eingepreist. Seymores Bewertungsbasis sind nun sektorweit die Schätzungen für 2026./ag/ajx;