NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

NVIDIA
144.79 CHF -0.83%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Nvidia von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipkonzern habe gute Zahlen vorgelegt, zahlreiche Bestmarken aufgestellt und die Markterwartungen getoppt, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:07 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:12 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 181.60 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 178.31 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

