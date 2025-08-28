|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 13:48:59
NVIDIA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Nvidia von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipkonzern habe gute Zahlen vorgelegt, zahlreiche Bestmarken aufgestellt und die Markterwartungen getoppt, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:07 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:12 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 181.60
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 178.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
