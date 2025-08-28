NVIDIA 144.79 CHF -0.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Nvidia von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipkonzern habe gute Zahlen vorgelegt, zahlreiche Bestmarken aufgestellt und die Markterwartungen getoppt, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:12 / MESZ



