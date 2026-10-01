Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’184 0.1%  Bitcoin 71’286 1.2%  Dollar 0.8296 -0.2%  Öl 102.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Julius Bär-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt
Franken zieht zum Dollar und Euro an - die Gründe
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Addex-Aktie. Neuer Entwicklungschef ernannt
PolyPeptide-Aktie: Aktionäre entscheiden über Samsung-Übernahme
Suche...

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 14:59:42

EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, Kauf

E.ON
15.74 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.10.2026 / 14:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Schmitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
E.ON SE

b) LEI
Q9MAIUP40P25UFBFG033 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ENAG999

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,75547 EUR 199.892,757 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
16,7555 EUR 199.892,7570 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.eon.com
LEI Code: Q9MAIUP40P25UFBFG033



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107338  01.10.2026 CET/CEST





In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten