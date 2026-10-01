Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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01.10.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Home Depot zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Home Depot-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 251,40 EUR.
Die Home Depot-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 251,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'906 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 252,30 EUR. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 251,40 EUR. Bei 252,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 344,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 0,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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