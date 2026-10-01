E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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01.10.2026 10:02:04
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren EON SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das EON SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das EON SE-Papier letztlich bei 11.20 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 892.857 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 15’053.57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.86 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50.54 Prozent angewachsen.
Insgesamt war EON SE zuletzt 44.19 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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