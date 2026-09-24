E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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24.09.2026 10:02:04
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen EON SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem EON SE-Papier statt. Der Schlusskurs der EON SE-Aktie betrug an diesem Tag 15.74 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 63.532 EON SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 17.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’087.36 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8.74 Prozent erhöht.
Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45.67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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