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28.09.2026 08:07:12
EON SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher kam mit einem positiven Eindruck von RWE und Eon von der German Corporate Conference in München zurück, wie er am Freitag schrieb. Beide Unternehmen hätten dank struktureller Trends nachhaltige Wachstumschancen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.19 €
|
Abst. Kursziel*:
22.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.07%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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