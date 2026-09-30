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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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30.09.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend

Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 1'070,50 USD.

Micron Technology
891.30 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Die Micron Technology-Aktie legte bis auf 1'083,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 1'075,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 3'146'121 Stück.

Am 26.06.2026 markierte das Papier bei 1'255,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 17,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 164,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,612 USD. Am 24.06.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 41.46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 266,38 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.12.2026 veröffentlicht.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 73,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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