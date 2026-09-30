EON SE-Aktie: Experten empfehlen EON SE im September mehrheitlich zum Kauf

Im September 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der EON SE-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die EON SE-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 20,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von EON SE auf 16,86 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 21,00 EUR 24,56 28.09.2026 UBS AG 20,00 EUR 18,62 07.09.2026 Jefferies & Company Inc. - - 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch