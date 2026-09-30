E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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30.09.2026 18:00:38
EON SE-Aktie: Experten empfehlen EON SE im September mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Einschätzungen der Experten für die EON SE-Aktie.
Im September 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der EON SE-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die EON SE-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 20,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von EON SE auf 16,86 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21,00 EUR
|24,56
|28.09.2026
|UBS AG
|20,00 EUR
|18,62
|07.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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