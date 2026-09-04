Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9412 0.1%  Euro 0.9413 0.1%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’395 -0.8%  Gold 4’398 -0.7%  Bitcoin 64’552 -1.0%  Dollar 1 0.0%  Dollar 1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Goldpreis startet mit negativen Vorzeichen in die Woche
AEVIS VOCTORIA-Aktie: Tochter Swiss Medical Network mit mehr Umsatz und höherer Profitabilität
Suche...
Plus500 Depot

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

16.09
CHF
0.06
CHF
0.37 %
04.09.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 07:15:45

EON SE Buy

E.ON
16.67 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 19,50 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach der jüngsten Underperformance der Papiere sieht Analystin Wanda Serwinowska nun eine gute Einstiegschance, wie sie am Sonntag schrieb. Der Markt habe vor allem die Regulierungsrunde für Gas im Blick. Dabei sorgten vor allem Stromnetze für Wachstum bei Eon. Deutschland müsse die Balance schaffen zwischen erlaubten Renditen und den für den Netzausbau notwendigen Investitionen. Serwinowska erwartet die vom Regulierer zugestandene Gesamtkapitalverzinsung (WACC) für Strom bis zu 160 Basispunkte über der für Gas. Und Eon habe es immer wieder geschafft, noch mehr zu verdienen - dank Kosten-Outperformace und sonstigen Gewinnen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.62 € 		Abst. Kursziel*:
13.51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.19%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?