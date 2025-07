BYD-Aktie letztlich trotzdem leichter: BYD schliesst Aktienzuteilung 2025 ab

• BYD hat Beteiligungsprogramm 2025 umgesetzt und erste Aktien zugeteilt• Leistungsgebundene Freigabe• Ziele: Engere Bindung der Mitarbeiter und langfristige Wachstumsstabilität

BYD schliesst Aktienprogramm 2025 erfolgreich ab

Der chinesische Tesla-Konkurrent BYD hat den Kauf und die Zuteilung von Aktien im Rahmen seines Aktienzuteilungsprogramms 2025 erfolgreich abgeschlossen, wie TipRanks berichtet. Im Fokus der Initiative stehen die Interessen der Mitarbeiter, Aktionäre und des Unternehmens. Diese sollen stärker miteinander verbunden und dadurch ein nachhaltiges und gemeinschaftliches Wachstum gefördert werden.

Leistungsgebundene Freigabe

Die Zuteilung der Aktien erfolgt dabei leistungsabhängig über einen Zeitraum von drei Jahren, heisst es weiter bei TipRanks. Nur bei positiver individueller Leistungsbewertung werden die Aktien nach und nach freigegeben. Dieses Modell soll die Mitarbeiterbindung erhöhen, den Teamgeist stärken und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern.

BYD-Aktie im Blick

Am Donnerstag zeigte die BYD-Aktie in Hongkong etwas Schwäche: So ging es bis zum Handelsende um 1,48 Prozent nach unten auf 119,50 Hongkong-Dollar. Auf Jahressicht kann sich die Performance allerdings durchaus sehen lassen: Seit Beginn des Jahres hat sich das Papier um fast 34 Prozent verteuert.

Redaktion finanzen.ch