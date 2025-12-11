Nach US-Zinsentscheid: Asiens Börsen am Donnerstag leichter

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte zur Wochenmitte seitwärts.

Der SMI ging etwas schwächer in den Handel und verharrte anschliessend über weite Strecken auf rotem Terrain. Letztlich notierte er marginale 0,07 Prozent tiefer bei 12'921,48 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI bewegten sich ebenso etwas tiefer. Sie beendeten die Sitzung marginale 0,04 Prozent leichter bei 17'761,37 Zählern bzw. 0,09 Prozent schwächer bei 2'091,76 Einheiten.

Am Schweizer Aktienmarkt war am Mittwoch wie auch an den anderen Börsenplätzen eine deutliche Anspannung zu spüren. Denn der Höhepunkt der Woche rückte unaufhaltsam näher. In ein paar Stunden wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben. Zwar ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte quasi vollumfänglich eingepreist und nach Einschätzung von Händlern könne das Fed nun eigentlich kaum mehr einen Rückzieher machen. "Der Markt sitzt ein wenig wie das Kaninchen vor der Schlange", beschrieb ein Börsianer aber die nervöse Stimmung.

Besonders wichtig neben der Entscheidung selbst werden aber die Projektionen des Fed, die so genannten "Dot Plots". Denn zuletzt mehrten sich die Stimmen, die eher weniger als mehr Zinssenkungen im kommenden Jahr erwarten. Einige Ökonomen gehen sogar davon aus, dass der scheidende Fed-Chef Jerome Powell bis Mai gar keine Änderungen am Leitzins mehr verkünden wird. Sollten die Kommentare in diese Richtung deuten, könne es durchaus trotz einer Zinssenkung zu einer Korrektur an den Märkten kommen. Gleichzeitig dürfte jede Andeutung weiterer Lockerungen wie ein Katalysator für ein Weihnachtsrally wirken. "Insgesamt werden Anleger jede Nuance von Powells Worten auf die Goldwaage legen", fasste es ein Händler zusammen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück.

Der DAX pendelte am Morgen in einer engeren Range um die Nulllinie, nachdem er die Sitzung zur Wochenmitte etwas tiefer eröffnete. Letztlich gab er 0,13 Prozent auf 24'130,14 Punkte nach.

Der DAX zeigte sich zur Wochenmitte zwar schwächer, hat allerdings seit dem jüngsten Tief im November bei unter 23'000 Zählern kontinuierlich zugelegt. Inzwischen summiert sich das Erholungsplus auf knapp 5 Prozent, wobei am Freitag auch die runde Marke von 24'000 Punkten wieder überwunden wurde.

Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in der weltgrössten Volkswirtschaft gilt als ausgemacht und bereits an den Finanzmärkten eingepreist. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. An diesem Abend sei "alles möglich", schrieb Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Es kommt auf die Details an." Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets, könnten die anstehenden Nachrichten der Fed und die Reaktion der Finanzmärkte darauf die Richtung für das restliche Börsenjahr vorgeben.

Die Zinsentscheidung in den USA erfolgt in einem für die Notenbank Fed weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schliessung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump nach wie vor kräftig Druck auf die Fed aus.

WALL STREET

Nach der am Mittwochabend erfolgten Zinsentscheidung performten die US-Börsen mit Gewinnen.

Der Dow Jones schloss 1,05 Prozent fester bei 48'057,87 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging 0,33 Prozent höher bei 23'654,16 Zählern in den Feierabend.

Wie am Markt erwartet worden war hat die US-Notenbank die Zinsen das dritte Mal in Folge gesenkt. Weiter rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026. Denn US-Präsident Donald Trump will im kommenden Jahr einen neuen Notenbankchef nominieren. Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut vorschlagen wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten massiven Druck auf Powell aus. Trump erklärte, dass er einen Nachfolger gefunden habe. Nach Presseinformationen gilt Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, als Favorit für den Posten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich nach der Leitzinssenkung der Fed schwächer.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,88 Prozent ab auf 50'157,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen gibt der Shanghai Composite 0,70 Prozent nach auf 3'873,67 Zähler.

In Hongkong geht es ebenso minimal abwärts: Der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 0,07 Prozent tiefer bei 25'525,99 Einheiten.

Die mit Spannung erwartete Zinssenkung der US-Notenbank am Abend gibt den asiatischen Börsen am Donnerstag zunächst nicht den erhofften Aufschwung. Wie am Markt erwartet worden war, hat die US-Notenbank die Zinsen das dritte Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Zudem rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires