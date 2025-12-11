Gemini Space Station-Aktie im Aufwind: CFTC genehmigt US-Prognosemärkte für Kryptobörse

• CFTC erteilt Gemini Titan erstmals eine DCM-Lizenz für Prognosemärkte• Einstieg in regulierte Event-Kontrakte mit Fokus auf US-Kunden• Strategische Stärkung im Wettbewerb um regulierte Krypto-Derivate

Gemini Space Station hat als erste Kryptobörse in den USA eine Zulassung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhalten, um regulierte Prognosemärkte über ihre Tochter Gemini Titan als Designated Contract Market (DCM) anzubieten. Für die Aktie von Gemini geht es im Handel an der NASDAQ daraufhin zeitweise 24,71 Prozent auf 14,17 US-Dollar nach oben.

Lizenzerteilung hat fünf Jahre gedauert

Gemini hatte die DCM-Lizenz erstmals am 10. März 2020 beantragt, am Mittwoch wurde diese dann von der CFTC erteilt. "Die heutige Genehmigung markiert den Abschluss eines fünfjährigen Lizenzierungsverfahrens und den Beginn eines neuen Kapitels für Gemini", erklärte Tyler Winklevoss, CEO von Gemini. Darüber hinaus hatte der Firmenchef auch Lob für den US-Präsidenten im Gepäck, den er als massgeblichen Treiber für den jüngsten Erfolg von Gemini sieht: "Wir danken Präsident Trump für das Ende des Krypto-Krieges der Biden-Administration und der amtierenden Vorsitzenden Pham für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement, Präsident Trumps Vision, Amerika zur Krypto-Hauptstadt der Welt zu machen, zu verwirklichen. Es ist unglaublich erfrischend und inspirierend, einen Präsidenten und eine Finanzaufsichtsbehörde zu haben, die sich für Krypto, Innovation und Amerika einsetzen."

Einstieg in den Markt für Prognosemärkte mit Event-Kontrakten

Im Rahmen der Lizenz darf Gemini Titan sogenannte Event- oder Prognosekontrakte auf binäre Ereignisse - also Ja/Nein-Fragen zu klar definierten Outcomes - für US-Kunden anbieten. Dazu zählen etwa Kontrakte auf Kursziele von Bitcoin oder auf das Eintreten regulatorischer Entscheidungen, die direkt über USD-Guthaben im bestehenden Gemini-Konto gehandelt werden können. Als konkrete Beispiele nennt Gemini im Rahmen einer Pressemitteilung etwa Fragen wie: "Wird 1 Bitcoin dieses Jahr über 200.000 US-Dollar liegen?" Ja oder Nein. Oder: "Wird Elon Musks Unternehmen X die volle Strafe von 140 Millionen US-Dollar an die Europäische Kommission im Jahr 2026 zahlen?" Ja oder Nein.

Feld der Konkurrenten noch klein

Gemini positioniert sich damit in einem noch überschaubaren Feld regulierter Anbieter. Das Unternehmen sieht hier aber beträchtliches Potenzial: "Prognosemärkte haben das Potenzial, genauso gross oder sogar grösser als traditionelle Kapitalmärkte zu werden. Die amtierende Vorsitzende Pham versteht diese Vision und ihre Bedeutung", sagte Cameron Winklevoss, Präsident von Gemini. "Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger hat die amtierende Vorsitzende Pham die CFTC als wirtschafts- und innovationsfreundliche Regulierungsbehörde positioniert, die es den USA ermöglichen wird, in diesen neuen und spannenden Märkten eine Führungsrolle einzunehmen", so Winklevoss weiter.

Das kommt auf Gemini-Kunden zu

Kunden des Krypto-Dienstleisters in den Vereinigten Staaten werden in Kürze die Möglichkeit haben, über die Web-Oberfläche am Handel mit Prognosemärkten und sogenannten Event-Kontrakten teilzunehmen. Dabei können sie ihr vorhandenes USD-Guthaben auf dem Handelskonto nutzen. Die Verfügbarkeit des Handels mit Event-Kontrakten über die zugehörige mobile Applikation ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Die Derivate-Sparte des Anbieters hat zudem vor, ihr Angebot für US-Kunden in Zukunft signifikant auszubauen. Geplant ist die Einführung von Krypto-Futures, -Optionen sowie Perpetual Contracts (Perps). Perps stellen die umsatzstärksten Derivatekontrakte in der Kryptobranche dar und haben in asiatischen sowie anderen Nicht-US-Jurisdiktionen in den letzten zehn Jahren stark an Beliebtheit gewonnen, wie aus der Mitteilung von Gemini weiter hervorgeht.

Strategische Bedeutung für die Kryptobranche

Die Genehmigung signalisiert eine spürbare Öffnung der US-Derivateaufsicht für innovative Marktformen wie Prognosemärkte, die lange als Graubereich zwischen Finanzmarkt und Wetten galten. Für Gemini selbst markiert die Lizenz den Einstieg in ein Segment mit hohem Wachstumspotenzial, das jenseits des Spot-Handels zusätzliche Gebührenquellen erschliesst und institutionellen Anlegern einen regulierten Zugang zu Event-Risiken eröffnet. Im Wettbewerb mit anderen Kryptobörsen stärkt die DCM-Zulassung die Position des Unternehmens als regulierte Plattform mit US-Zugang, was insbesondere nach der Marktbereinigung der vergangenen Jahre als Vertrauensvorteil gegenüber weniger regulierten Anbietern gilt.

Redaktion finanzen.ch