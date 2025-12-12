Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
12.12.2025 06:40:00
Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie im Plus
Als einer der letzten Techkonzerne aus den USA hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss Broadcom seine Bilanz vorgelegt. So fielen die Zahlen aus.
Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Anteilsschein bei 4,77 US-Dollar (Vorjahr 1,23 US-Dollar) und damit niedriger als erwartet (6,75 US-Dollar).
Der Umsatz zog daneben von 14,05 Milliarden US-Dollar auf 18,02 Milliarden US-Dollar an: Hier hatten die Markterwartungen im Vorfeld bei 17,47 Milliarden US-Dollar gelegen. Auch im Gesamtjahr entwickelten sich die Erlöse deutlich positiv und kletterten von 51,57 Milliarden US-Dollar auf 63,89 Milliarden US-Dollar und lagen damit leicht über den Analystenerwartungen von 63,34 Milliarden US-Dollar.
Die Broadcom-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,24 Prozent im Plus bei 415,48 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
