Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’905 -0.1%  SPI 17’737 -0.1%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’295 0.7%  Euro 0.9330 -0.3%  EStoxx50 5’754 0.8%  Gold 4’280 1.2%  Bitcoin 73’295 -0.4%  Dollar 0.7946 -0.7%  Öl 61.6 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Swiss Re12688156
Top News
Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie im Plus
Kryptos erklärt: Das bedeuten Soft Forks und Hard Forks
US-Ökonom: Aus diesen fünf Phasen bildet sich eine Spekulationsblase
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
Suche...
Plus500 Depot

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Berichtssaison-Nachzügler 12.12.2025 06:40:00

Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie im Plus

Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie im Plus

Als einer der letzten Techkonzerne aus den USA hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss Broadcom seine Bilanz vorgelegt. So fielen die Zahlen aus.

Broadcom
316.19 CHF -2.07%
Kaufen Verkaufen
Für Broadcom ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie kletterte von 0,900 US-Dollar auf 1,74 US-Dollar. Damit verdiente das Unternehmen weniger als am Markt erwartet worden war - die Analystenschätzungen hatten sich zuvor auf ein EPS von 1,87 US-Dollar belaufen.
Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Anteilsschein bei 4,77 US-Dollar (Vorjahr 1,23 US-Dollar) und damit niedriger als erwartet (6,75 US-Dollar).

Der Umsatz zog daneben von 14,05 Milliarden US-Dollar auf 18,02 Milliarden US-Dollar an: Hier hatten die Markterwartungen im Vorfeld bei 17,47 Milliarden US-Dollar gelegen. Auch im Gesamtjahr entwickelten sich die Erlöse deutlich positiv und kletterten von 51,57 Milliarden US-Dollar auf 63,89 Milliarden US-Dollar und lagen damit leicht über den Analystenerwartungen von 63,34 Milliarden US-Dollar.

Die Broadcom-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,24 Prozent im Plus bei 415,48 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Broadcom im KI-Rausch: Zusammenarbeit mit OpenAI treibt Aktie an
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?