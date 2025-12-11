Givaudan-Aktie rutscht ab: Analystenveranstaltung sorgt für spürbare Verunsicherung

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Druck durch Ausblick 11.12.2025 20:51:00

Hinweise auf schwächere Marktbedingungen und eine nicht bestätigte Umsatzprognose belasten die Aktie deutlich.

Die Aktien von Givaudan sind am Donnerstagvormittag plötzlich deutlich unter Druck geraten. Grund dafür ist eine Analysten-Veranstaltung bei dem Aromen- und Riechstoffkonzern. Dieser sorgte bei den Analysten für Verunsicherung bezüglich des Geschäftsverlaufs im vierten Quartal.

Die Aktien von Givaudan notieren um 11.45 Uhr um 5,6 Prozent tiefer auf 3120 Franken. Derweil notiert der Gesamtmarkt gemessen am SMI lediglich 0,1 Prozent schwächer. Im Sog von Givaudan geben auch Symrise 1,3 Prozent nach.

Givaudan hält heute seinen Pre-Close Roundtable zum Jahresergebnis ab. Dabei habe das Unternehmen auf schwächere Marktbedingungen für Aromen hingewiesen, heisst es am Markt. Zudem sei die Jahresprognose für den Umsatz nicht bestätigt worden.

Givaudan wird am 29. Januar das Ergebnis vorlegen.

Die Givaudan-Aktie fiel an der SIX am Donnerstag letztlich um 7,72 Prozent zurück auf 3'049 CHF.

pre/cg

Zürich (awp)

