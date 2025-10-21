Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'623 -0.1%  SPI 17'361 -0.1%  Dow 46'990 0.6%  DAX 24'330 0.3%  Euro 0.9240 0.1%  EStoxx50 5'687 0.1%  Gold 4'105 -5.8%  Bitcoin 89'259 1.8%  Dollar 0.7960 0.5%  Öl 61.4 0.7% 
Analystenmeinungen 21.10.2025 21:01:00

Ausblick: Tesla präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Tesla präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tesla öffnet die Bücher - was Experten erwarten.

Tesla
353.96 CHF 0.97%
Tesla wird sich am 22.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

29 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tesla im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,548 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.

29 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tesla für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,33 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 47 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 47 Analysten von durchschnittlich 93,93 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 97,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent BYD eröffnet Mega-Werk in Brasilien
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Elon Musk selbst bei Rückschlägen verdienen könnte

Nachrichten zu Tesla

