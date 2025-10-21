Ausblick: Tesla präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tesla wird sich am 22.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

29 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tesla im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,548 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.

29 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tesla für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,33 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 47 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 47 Analysten von durchschnittlich 93,93 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 97,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch