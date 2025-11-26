Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’465 1.0%  Euro 0.9343 0.3%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’132 -0.1%  Bitcoin 70’458 -1.2%  Dollar 0.8073 -0.1%  Öl 62.6 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Lonza1384101Bayer10367293Galderma133539272Swiss Re12688156
Top News
GAIN AI Act scheitert: Das sind die Folgen für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
Suche...
eToro entdecken
Marktführer 26.11.2025 03:41:02

NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?

NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?

Das Thema KI hat die Börsen weiterhin fest im Griff. Sorgen vor Überbewertung und einer KI-Blase nehmen jedoch zu. Könnte NuScale eine Investment-Alternative sein?

• NVIDIA bereits sehr hoch bewertet
• NuScale führend mit SMR-Technologie
• NuScale-Aktie mit Aufwärtspotenzial

Seit Jahren hält der Hype rund um künstliche Intelligenz mittlerweile an. Der Trend hat die Börsen - insbesondere Techwerte - immer wieder neu angetrieben und für satte Kursgewinne gesorgt. Als grösster Profiteur des KI-Hypes gilt Chiparchitekt NVIDIA. Dies liegt daran, dass der Techkonzern führend bei der Herstellung von Grafikprozessoren ist, die in Rechenzentren weltweit für maschinelles Lernen und generative KI eingesetzt werden.

Dies hat die NVIDIA-Aktie in diesem Jahr bereit 35,94 Prozent nach oben getrieben auf zuletzt 182,55 US-Dollar (Schlusskurs vom 24. November 2025).

Dennoch gibt es mittlerweile auch Stimmen, die vor einer Überbewertung des Techkonzerns warnen und den KI-Hype mittlerweile im Blasenterritorium wähnen. So zog beispielsweise Investmentprofi Michael Burry mit seinem Hedgefonds Scion Asset Management kürzlich die Reissleine und platzierte gross angelegte Wetten gegen die prominenten KI-Grössen NVIDIA und Palantir.

NuScale Power-Aktie - der neue Highflyer?

Wer sich nach einem potenziellen, neuen Highflyer an den Börsen umschauen möchte, wird möglicherweise bei NuScale Power fündig. Während sich NVIDIA einen bedeutenden Platz in der Chiplandschaft gesichert hat, hat sich NuScale eine wichtige Präsenz in der Welt der Kernenergie aufgebaut. So ist das Unternehmen führend im Bereich kleiner modularer Reaktoren (SMRs), die als wichtiger Lösungsansatz für eine Welt mit steigendem Energiebedarf gehandelt werden. Dabei erfreut sich das US-Unternehmen eines wichtigen Wettbewerbsvorteils, der es von Konkurrenten wie Oklo oder Nano Nuclear Energy abhebt. So besitzt NuScale eine Designzulassung der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde (NRC). Dadurch können Energieversorger das NuScale-Design für konkrete Projekte nutzen. Wie das Unternehmen in der Bilanz zum dritten Quartal 2025 schrieb, sei es der erste und bislang einzige Anbieter der SMR-Technologie, der über eine solche Designzulassung verfüge.

Auch wenn es bezüglich ihrer Marktführerschaft Parallelen zwischen NVIDIA und NuScale Power gibt, darf nicht vergessen werden, dass das SMR-Unternehmen noch lange nicht mit dem Cash-Maschinerie des KI-Platzhirschen mithalten kann.

So hat NVIDIA in den Geschäftsjahren 2025 und 2024 jeweils einen freien Barmittelfluss von 60,7 und 26,9 Milliarden US-Dollar generiert. NuScale Power hat im dritten Quartal 2025 derweil lediglich Einnahmen von 8,2 Millionen US-Dollar erzielt. Im Vorjahr waren es noch 7,8 Millionen US-Dollar weniger gewesen. Die Liquidität und Kapitalressourcen lagen bei 753,8 Millionen US-Dollar.

Bisher macht NuScale noch keine Gewinne und es gibt auch keine Garantie, dass die SMR-Anlagen eines Tages profitabel sein werden, da es bislang noch keine in Betrieb gibt. Allerdings arbeitet das Unternehmen an dem gewerblichen Einsatz seiner Technologie: "NuScale fühlt sich geehrt, dass unsere Technologie für die historische Vereinbarung von ENTRA1 mit der Tennessee Valley Authority ausgewählt wurde, die das grösste SMR-Einsatzprogramm in der Geschichte der USA darstellt", so NucScale-CEO John Hopkins in der Pressemitteilung. "Dieses Programm unterstreicht, dass NuScale als erster und einziger Anbieter von SMR-Technologie, der die Designgenehmigung der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde erhalten hat, branchenführend und bereit für den kommerziellen Einsatz ist."

NuScale-Aktie höher

An der NYSE hat die NuScale-Aktie in diesem Jahr bisher 11,21 Prozent auf 19,94 US-Dollar zugelegt (Schlusskurs vom 24. November 2025). Auf der Analyseplattform TipRanks haben 12 Analysten in den letzten drei Monaten ein Rating für die Aktie abgegeben. Sie setzen sich zusammen aus vier Kaufempfehlungen, 5x Halten und drei Verkaufsempfehlungen. Das mittlere Kursziel bei 38,35 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 92,33 Prozent.

Ob sich NuScale durchsetzen und eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie NVIDIA erleben wird, bleibt abzuwarten. Anleger, die im Bereich Kernenergie nach einer Wachstumschance suchen, könnten NuScale Power ins Auge nehmen. Allerdings sollten die Risiken einer Investition in NuScale Power sorgfältig geprüft werden, bevor sich für einen Einstieg entschieden wird.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Aufwind? Chipriese stärkt Engagement im indischen KI-Markt
UBS bleibt bullish: KI-Rally bei NVIDIA-Aktie laut Analysten weit entfernt vom Höhepunkt
NuScale Power-Aktie: Wird NuScale das NVIDIA der Atombranche?

Bildquelle: laviana / Shutterstock.com,metamorworks / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

25.11.25 Swiss Life wächst weiter – Strategie 2027 greift
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
25.11.25 SMI etwas schwächer erwartet
25.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Vor einem wichtigen Widerstand
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’237.09 19.93 SBGBHU
Short 13’524.37 13.68 S8FBOU
Short 14’034.06 8.79 SJLB4U
SMI-Kurs: 12’772.55 25.11.2025 17:30:00
Long 12’207.42 19.47 SZ6BTU
Long 11’943.68 13.91 SETB4U
Long 11’438.06 8.97 SU9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag tiefrot
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
Alibaba-Aktie gibt nach: Ergebnis rückläufig, aber Umsatz wächst
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Unternehmen meldet Millionen-Auftrag aus Europa
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novo Nordisk-Aktie erholt sich trotz Alzheimer-Flop - neuer Abnehm-Wirkstoff überzeugt in Studie
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag im Ausverkauf
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
04:41 GNW-News: Lushan bemüht sich, das Erlebnis für internationale Touristen zu verbessern und durch Fotografie-Veranstaltungen mehr Besucher für eine Reise an di...
01:10 GNW-News: Teva erhält Zulassung der Europäischen Kommission für PONLIMSI® (Denosumab), ein Biosimilar zu Prolia®, und DEGEVMA® (Denosumab), ein Biosimilar zu...
23:08 BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt
22:43 Frankreichs Senat will Aussetzung der Rentenreform verhindern
22:43 AKTIEN IM FOKUS 3: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet
22:35 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Schwache Daten schüren Zinshoffnungen
22:20 Aktien New York Schluss: Gewinne - Schwache Daten schüren Zinshoffnungen
22:08 Ukraine sanktioniert russische Getreideschiffe
21:40 ROUNDUP 5: USA und Ukraine einig über Friedensplan - was sagt Moskau?