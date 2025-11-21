Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'633 0.7%  SPI 17'342 0.5%  Dow 46'414 1.5%  DAX 23'096 -0.8%  Euro 0.9305 0.2%  EStoxx50 5'515 -1.0%  Gold 4'092 0.4%  Bitcoin 68'217 -2.3%  Dollar 0.8089 0.4%  Öl 62.1 -1.7% 
Top News
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Tesla-Aktie im Blick: Umbruch an der Spitze - Experten sehen Risiken für Cybertruck und Model 3
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen
SMI 998089 / CH0009980894

12’632.67
Pkt
89.61
Pkt
0.71 %
17:30:12
Wochenentwicklung 21.11.2025 18:07:05

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegten die Einzelwerte das Börsenbarometer.

So bewegten sich die SMI-Werte in der vergangenen Woche:

Weitere Links:

Die SMI-Werte nach Marktkapitalisierung gewichtet

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

14:35 BNP Paribas: Jahresendrallye - alles andere als unwahrscheinlich
09:22 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
07:28 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’088.64 19.91 SXBBOU
Short 13’395.97 13.34 S0IB1U
Short 13’851.46 8.99 SJVBHU
SMI-Kurs: 12’632.67 21.11.2025 17:30:12
Long 12’098.54 19.60 SPMB5U
Long 11’821.61 13.71 SQBBAU
Long 11’328.91 8.93 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
UBS-Aktie mit Verlusten: Aktienrückkaufprogramm 2025 beendet
Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Nach den NVIDIA-Zahlen: SMI letztlich stabil -- DAX schliesst deutlich höher -- US-Börsen gehen schwach aus dem Handel -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds

Top-Rankings

Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in KW 47/25
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Icahns Depotumbau: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Blick ins Depot
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Im dritten Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
SMI 12’632.67 0.71%

finanzen.net News

Datum Titel
18:04 Ionos kauft Aktien zurück
18:04 ROUNDUP: Selenskyj stellt Ukrainer auf schwere Zeit ein
18:04 Grüner Strom für Afrika: Deutschland hilft mit Milliarden
18:03 Smartphones an Schulen - Klingbeil setzt auf Chancen
18:02 ROUNDUP 3: Deutschland und EU kämpfen auf Klimagipfel für mehr Ehrgeiz
17:59 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält 23.000 Punkte - Großes Wochenminus
17:58 Trump: Ukraine soll US-Plan bis Donnerstag akzeptieren
17:46 Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält 23.000 Punkte - Deutliches Wochenminus
17:50 Preisdaten: Oktober gestrichen, November kommt nach Fed-Sitzung
17:36 TAGESVORSCHAU: Termine am 24. November 2025