Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’809 -0.1%  SPI 17’596 -0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’763 0.2%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’648 -0.1%  Gold 4’154 -0.2%  Bitcoin 73’898 1.6%  Dollar 0.8058 0.2%  Öl 63.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Rivian-Aktie bricht ein: Darum hat der Tesla-Konkurrent seit dem IPO fast 90 Prozent an Wert verloren
FDA-Antrag belastet: Novo-Nordisk-Aktie fällt nach Wegovy-Dosisupdate
Siemens Energy-Aktie stark: Berenberg hebt Kursziel an
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 27.11.2025 11:21:42

Ruhiger Handel erwartet: SMI etwas schwächer -- DAX Erholung setzt sich gebremst fort -- Asiens Anleger schliessen mit Gewinnen

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag leicht nach unten. Am Markt in Deutschland zeigen sich Anleger verhalten optimistisch. In Fernost dominierten die Bullen das Bild.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse zeigen sich am Donnerstag verhalten.

Der SMI war mit einem Abschlag von 0,12 Prozent bei 12'806,89 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt im Verlauf mit überschaubaren Bewegungen auf rotem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI (Start: -0,12 Prozent bei 17'594,01 Punkten) und SLI (Start -0,07 Prozent bei 2'070,72 Zählern) zeigen ebenfalls verhaltene Abwärtsbewegungen.

Nach 6 Sitzungen in Folge mit höheren Kursen sei ein Marschhalt nicht negativ, meint ein Händler. Zudem dürfte sich das Geschehen am Berichtstag ohnehin in Grenzen halten, da in den USA der Feiertag Thanksgiving gefeiert wird und die Börse geschlossen bleibt. "Wenn in den USA nicht gehandelt wird, ist erfahrungsgemäss auch hierzulande jeweils wenig los", sagt ein Händler. Zum morgigen Wochenschluss werden die Märkte in den USA zudem vorzeitig geschlossen.

Dabei werden die Vorgaben aus den USA als positiv gesehen. Dort halten die gestiegenen Zinssenkungserwartungen die Hausse am Laufen. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Dezember wird an den Märkten wieder auf mehr als 80 Prozent eingeschätzt. Neue Nahrung erhielten die Zinsfantasien durch Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiteren US-Notenbankern sowie durch schwache Konjunkturdaten. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine stütze den Risikoappetit der Anleger zusätzlich. Hierzulande dürften die Augen vor allem auf das Bluechip-Unternehmen Sika gerichtet sein. Der Bauzulieferer hat anlässlich des heutigen Investorentags seine Strategie und Wachstumsziele für 2028 bestätigt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag verhalten optimistisch.

Der DAX war 0,03 Prozent höher bei 23'732,81 Punkten in den Handel eingestiegen und legt im Verlauf weiter überschaubar zu.

"Der DAX hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

>Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt.

WALL STREET

Die Anleger in New York konnten sich am Mittwoch über weiter steigende Kurse freuen.

Der Dow Jones hat den Handelstag leicht im Plus begonnen und konnte anschliessend weiter zulegen. Er beendete die Sitzung 0,67 Prozent höher bei 47'427,12 Punkten.
Der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke ebenfalls fester und verharrte auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er notierte letztlich 0,82 Prozent stärker bei 23'214,69 Zählern.

Die Marktstimmung profitierte von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Wegen "Thanksgiving" findet dann am Donnerstag kein und Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

Zuletzt hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich auch im Donnerstagshandel mit Aufschlägen.

In Tokio legte der Nikkei 225 1,23 Prozent zu und ging bei 50'167,10 Punkten aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland ging es daneben für den Shanghai Composite 0,29 Prozent auf 3'875,26 Punkte nach oben.

In Hongkong stieg der Hang Seng unterdessen überschaubare 0,07 Prozent auf 25'945,93 Zähler.

Die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember hat die asiatischen Börsen am Donnerstag teil-beflügelt. Anleger setzten auf eine Lockerung der Geldpolitik, nachdem Fed-Vertreter zuletzt entsprechende Signale gesendet hatten. Die Märkte preisen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent für eine Senkung um 25 Basispunkte ein - vor einer Woche waren es nur 30 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:05 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
10:20 UBS Logo UBS KeyInvest: Guru-Investoren – Helden der Wall Street/UniCredit – Ehrgeizige Pläne
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’364.82 19.14 QIUBSU
Short 13’609.90 13.94 BASSBU
Short 14’126.22 8.87 BFES1U
SMI-Kurs: 12’809.18 27.11.2025 11:23:28
Long 12’272.86 19.14 SRZBNU
Long 12’009.30 13.79 SRKBVU
Long 11’501.40 8.94 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
27.11.25 111 Incorporation (spons. ADRs) / Quartalszahlen
27.11.25 1933 Industries Inc Registered Shs / Quartalszahlen
27.11.25 3D Medical Ltd / Generalversammlung
27.11.25 49 North Resources Inc / Quartalszahlen
27.11.25 5G Networks Limited Registered Shs / Generalversammlung
27.11.25 Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs / Generalversammlung
27.11.25 Abitibi Metals Corp Registered Shs / Quartalszahlen
27.11.25 Acceleware Ltd / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
27.11.25 ANZ Business Confidence
27.11.25 ANZ Activity Outlook
27.11.25 Konsumklima
27.11.25 Private Kapitalausgaben
27.11.25 BoK Zinssatzentscheidung
27.11.25 Thanksgiving Tag
27.11.25 Verbraucherzuversicht
27.11.25 Industrievertrauen
27.11.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
27.11.25 Handelsbilanz ( Monat )
27.11.25 Gfk Verbrauchervertrauen
27.11.25 Wirtschaftsklimaindex
27.11.25 Handelsbilanz
27.11.25 Verbrauchervertrauen ( Monat )
27.11.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
27.11.25 M3 Geldmenge (Quartal)
27.11.25 M3 Geldmenge (Jahr)
27.11.25 Privatkredite (Jahr)
27.11.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
27.11.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
27.11.25 Konjunkturoptimismus
27.11.25 Konsumklima
27.11.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
27.11.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
27.11.25 Verbrauchervertrauen
27.11.25 Konjunkturoptimismus
27.11.25 Industrievertrauen
27.11.25 Wirtschaftliches Vertrauen
27.11.25 Stimmung im Dienstleistungssektor
27.11.25 Industrieumsatz s.a. ( Monat )
27.11.25 Geschäftsklimaindex
27.11.25 Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
27.11.25 Verbrauchervertrauen
27.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
27.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
27.11.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
27.11.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
27.11.25 Inflationsindex für Großhandel/IGP-M
27.11.25 EZB-Mitglied De Guindos spricht
27.11.25 Handelsbilanz, USD
27.11.25 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
27.11.25 EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates
27.11.25 Zentralbankreserven USD
27.11.25 Leistungsbilanz
27.11.25 BoE-Mitglied Greene spricht
27.11.25 ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
Novo Nordisk-Aktie steigt: US-Regierung handelt günstigere Ozempic-Kosten aus
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. höhere Einstufung: Jetzt Buy
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SMI und DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen legen schliesslich zu -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Adecco-Aktie in Rot: Konzern setzt auf KI-Plattformen und bestätigt langfristige Margenziele
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu verlieren: US-Pentagon warnt vor militärischen Verflechtungen

Top-Rankings

Die 20 grössten Banken Europas
Das sind die 20 grössten Banken Europas.
Bildquelle: Markus Pfaff / Shutterstock.com
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt die Commerzbank im Depot
Depotübersicht für Q3 2025
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0715 0.0008
1.08

finanzen.net News

Datum Titel
11:30 Geld für Bauherren: KfW startet Förderung für EH-55-Häuser
11:28 AKTIE IM FOKUS 2: Übernahmespekulation entfacht bei Puma Kurssturm im Wasserglas
11:21 Eurozone: Wirtschaftsstimmung verbessert sich geringfügig
11:15 Wacker Chemie streicht zehn Prozent der Stellen - Deutschland trägt Hauptlast
11:09 ANALYSE: Oddo BHF sieht ArcelorMittal als Profiteur bei Wiederaufbau in Ukraine
11:04 HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel am Feiertag 'Thanksgiving'
11:04 ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
11:04 HINWEIS/Aktien New York: Kein Handel an US-Börsen wegen Feiertag
11:17 E.ON-Aktie schwach: Goldman Sachs erinnert an Regulierungs-Risiko
10:53 AfD wirft Dobrindt überzogenen Kampf gegen Rechts vor