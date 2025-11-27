Ruhiger Handel erwartet: SMI etwas schwächer -- DAX Erholung setzt sich gebremst fort -- Asiens Anleger schliessen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse zeigen sich am Donnerstag verhalten.

Der SMI war mit einem Abschlag von 0,12 Prozent bei 12'806,89 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt im Verlauf mit überschaubaren Bewegungen auf rotem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI (Start: -0,12 Prozent bei 17'594,01 Punkten) und SLI (Start -0,07 Prozent bei 2'070,72 Zählern) zeigen ebenfalls verhaltene Abwärtsbewegungen.

Nach 6 Sitzungen in Folge mit höheren Kursen sei ein Marschhalt nicht negativ, meint ein Händler. Zudem dürfte sich das Geschehen am Berichtstag ohnehin in Grenzen halten, da in den USA der Feiertag Thanksgiving gefeiert wird und die Börse geschlossen bleibt. "Wenn in den USA nicht gehandelt wird, ist erfahrungsgemäss auch hierzulande jeweils wenig los", sagt ein Händler. Zum morgigen Wochenschluss werden die Märkte in den USA zudem vorzeitig geschlossen.

Dabei werden die Vorgaben aus den USA als positiv gesehen. Dort halten die gestiegenen Zinssenkungserwartungen die Hausse am Laufen. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Dezember wird an den Märkten wieder auf mehr als 80 Prozent eingeschätzt. Neue Nahrung erhielten die Zinsfantasien durch Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiteren US-Notenbankern sowie durch schwache Konjunkturdaten. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine stütze den Risikoappetit der Anleger zusätzlich. Hierzulande dürften die Augen vor allem auf das Bluechip-Unternehmen Sika gerichtet sein. Der Bauzulieferer hat anlässlich des heutigen Investorentags seine Strategie und Wachstumsziele für 2028 bestätigt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag verhalten optimistisch.

Der DAX war 0,03 Prozent höher bei 23'732,81 Punkten in den Handel eingestiegen und legt im Verlauf weiter überschaubar zu.

"Der DAX hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

>Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt.

WALL STREET

Die Anleger in New York konnten sich am Mittwoch über weiter steigende Kurse freuen.

Der Dow Jones hat den Handelstag leicht im Plus begonnen und konnte anschliessend weiter zulegen. Er beendete die Sitzung 0,67 Prozent höher bei 47'427,12 Punkten.

Der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke ebenfalls fester und verharrte auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er notierte letztlich 0,82 Prozent stärker bei 23'214,69 Zählern.

Die Marktstimmung profitierte von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Wegen "Thanksgiving" findet dann am Donnerstag kein und Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

Zuletzt hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich auch im Donnerstagshandel mit Aufschlägen.

In Tokio legte der Nikkei 225 1,23 Prozent zu und ging bei 50'167,10 Punkten aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland ging es daneben für den Shanghai Composite 0,29 Prozent auf 3'875,26 Punkte nach oben.

In Hongkong stieg der Hang Seng unterdessen überschaubare 0,07 Prozent auf 25'945,93 Zähler.

Die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember hat die asiatischen Börsen am Donnerstag teil-beflügelt. Anleger setzten auf eine Lockerung der Geldpolitik, nachdem Fed-Vertreter zuletzt entsprechende Signale gesendet hatten. Die Märkte preisen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent für eine Senkung um 25 Basispunkte ein - vor einer Woche waren es nur 30 Prozent.

