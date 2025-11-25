Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Im Aufwind
|
25.11.2025 07:12:36
Aktien von VW, BMW und Co: EU-Automarkt legt im Oktober weiter zu - Tesla-Absatz bricht ein
Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) hat im Oktober erneut zugelegt.
Der Anteil reiner Elektroautos legte auf Zehn-Monats-Sicht von 13,2 auf 16,4 Prozent zu. Der Absatz des Elektroauto-Pioniers Tesla brach im Oktober erneut ein. So kam Tesla in der EU im vergangenen Monat auf 5.647 neu zugelassene Autos, das waren 48 Prozent weniger als im Oktober 2024. Im bisherigen Jahresverlauf schrumpfte der Absatz damit um 39 Prozent.
Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern , dessen Marken im Oktober insgesamt um 7,9 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW-Gruppe kam jedoch auf ein Minus von 28 Prozent. Von den Marken des BMW-Konzerns wurden 8,7 Prozent mehr Autos zugelassen, von Mercedes-Benz 2,0 Prozent mehr. Der Stellantis-Konzern mit Marken wie Peugeot, Citroen, Fiat und Opel kam auf ein Plus von 6,6 Prozent.
/stw/la/he
BRÜSSEL (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
|
07:04
|Tesla-Aktie legt zu: Analysten-Upgrade und Musks KI-Offensive treiben den Kurs (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Tesla Aktie News: Tesla am Abend im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.25