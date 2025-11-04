Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

Blick in die Bücher 04.11.2025 23:58:00

Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Novo Nordisk öffnet die Bücher zum zurückliegenden Jahresviertel.

Novo Nordisk wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,90 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,13 DKK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 76,53 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,31 Milliarden DKK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,60 DKK je Aktie, gegenüber 22,67 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 313,02 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 290,40 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

