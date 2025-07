Apple-Aktie im Fokus: Top-KI-Experte verlässt Apple - Meta gewinnt neues Talent

• Meta sichert sich Apple-KI-Spezialisten Ruoming Pang mit Millionen-Gehalt• Superintelligence Labs soll Metas KI-Offensive zentral bündeln• Aktien reagieren verhalten

Mark Zuckerberg , der Chef von Meta, hat KI zum absoluten Top-Fokus seines Unternehmens erklärt. Bereits in den vergangenen Wochen waren Berichte über exorbitante Gehaltspakete für potenzielle KI-Talente bekannt geworden, nun hat Meta mit seiner aggressiven Anwerbungsstrategie offenbar einen grossen Coup gelandet.

Apple-Experte wechselt das Unternehmen

Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge wird Ruoming Pang, der bislang bei Apple für das Team für KI-Modelle tätig war, das Unternehmen wechseln und dem Superintelligenz-Team von Meta beitreten. Dafür soll er ein jährliches Gehalt in Millionenhöhe erhalten, heisst es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter.

Meta wirbt massiv um Experten

Meta Superintelligence Labs wurde von Seiten der Instagram-, Whatsapp - und Facebook-Mutter erst unlängst auf den Weg gebracht, in der Abteilung sollen die KI-Aktivitäten des Unternehmens gebündelt werden. Leiter der Abteilung ist Alexandr Wang, Ex-Chef von Scale AI. Auch bei dieser Personalie soll sich Mark Zuckerberg Presseangaben zufolge äusserst grosszügig mit Blick auf das Gehaltspaket gezeigt haben.

Meta nimmt derzeit also viel Geld in die Hand, um sich im KI-Sektor strategisch gut zu positionieren und Experten für sich zu gewinnen. Das Unternehmen strebt dabei eine Führungsrolle im Sektor an. Das Ziel des "Superintelligence"-Labors ist ambitioniert: Das US-Unternehmen strebt danach, eine Form künstlicher Intelligenz zu schaffen, die mindestens auf Augenhöhe mit dem menschlichen Denkvermögen operiert - oder dieses sogar übertrifft. Für diese "Superintelligenz" hat Meta bislang keinen entscheidenden Durchbruch erzielt - bleibt abzuwarten, ob Ruoming Pang diesen einleiten kann.

Die Meta-Aktie zeigte sich am Montag nachbörslich an der NASDAQ marginale 0,03 Prozent höher bei 718,60 US-Dollar, das Unternehmen hat an der Börse im bisherigen Jahresverlauf aber bereits rund 22,67 Prozent zugelegt. Für die Apple-Aktie ging es unterdessen nachbörslich um 0,40 Prozent auf 209,10 US-Dollar nach unten, hier zeigt sich seit Jahresstart ein Minus von 16,16 Prozent in den Anlegerdepots.



