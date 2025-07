Zweifel am Höhenflug: Analysten bleiben bei Apple-Aktie skeptisch

• Apple-Aktie mit Verlusten seit Jahresbeginn• Analysten glauben nicht an Erholung• Handelsabkommen und Risiken im Fokus

Um 0,52 Prozent höher bei 213,55 US-Dollar schloss die Apple-Aktie am Donnerstag an der US-Börse NASDAQ, bevor sie sich in das - durch den US-Unabhängigkeitstag - verlängerte Wochenende verabschiedete. Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein des iKonzerns zwar bereits knapp 15 Prozent an Wert eingebüsst, zwei Analysten sehen jedoch dennoch auf dem aktuellen Niveau kein Aufwärtspotenzial mehr für das Papier - eher im Gegenteil.

UBS-Analyst: Handelsdeal mit Vietnam ohne grosse Auswirkungen

Am Donnerstag bestätigte Analyst David Vogt von der Schweizer Grossbank UBS sein Kursziel für die Apple-Aktie, das mit 210 US-Dollar knapp unter ihrem aktuellen Niveau liegt. Die Einstufung beliess er ebenfalls auf "Neutral". Zwar hätten die USA ein Handelsabkommen mit Vietnam geschlossen, jedoch habe das nur begrenzte finanzielle Auswirkungen auf den iPhone-Hersteller, so der Analyst laut "dpa-AFX". Laut Vogt entfallen auf Vietnam, trotz seines Status als Schlüsselregion für Investitionen in die Lieferkette, bei Apple nur fünf Prozent der Lieferkette. Zudem würden dort keine iPhones produziert, weshalb das Land nur eine geringe Bedeutung habe.

Jefferies-Analyst: Risiken für Apple bleiben

Noch pessimistischer bewertet ein Analyst von Jefferies die Apple-Aktie. Er stufte früher in dieser Woche zwar die Aktie von "Underperform" auf "Hold" und das Kursziel von 170,62 US-Dollar auf 188,32 US-Dollar nach oben, dieses liegt damit aber dennoch rund 11,8 Prozent unter dem letzten Schlusskurs des Papiers. Jefferies-Analyst Edison Lee schrieb in seiner Studie vom Dienstag, dass die Nachfrage nach Produkten von Apple kurzfristig von vorgezogenen Käufen aufgrund der erwarteten Zölle angekurbelt werde und äusserte sich positiv zur Entwicklung der iPhone-Verkäufe in China. Längerfristig blieben die Risiken nach Ansicht des Experten jedoch erhalten.

Redaktion finanzen.ch