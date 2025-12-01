Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Montag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0.90 Prozent auf 47’289.33 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.196 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.491 Prozent leichter bei 47’482.25 Punkten in den Handel, nach 47’716.42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 47’271.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47’676.03 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 47’562.87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45’544.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 44’910.65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11.55 Prozent. 48’431.57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2.20 Prozent auf 106.77 USD), NVIDIA (+ 1.65 Prozent auf 179.92 USD), Apple (+ 1.52 Prozent auf 283.10 USD), Nike (+ 1.18 Prozent auf 65.39 USD) und Salesforce (+ 0.99 Prozent auf 232.83 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-2.86 Prozent auf 101.83 USD), McDonalds (-2.65 Prozent auf 303.57 USD), Amgen (-2.31 Prozent auf 337.49 USD), UnitedHealth (-1.99 Prozent auf 323.21 USD) und Goldman Sachs (-1.84 Prozent auf 810.86 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 44’078’974 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.705 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.71 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.70 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

