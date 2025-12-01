Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9342 0.2%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’235.1900 0.5%  Bitcoin 69’341 -4.5%  Dollar 0.8046 0.0%  Öl 63.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Alphabet A29798540
Top News
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Milliardendeal zwischen NVIDIA und Synopsys - Aktien legen zu
Tesla-Aktie tiefer: Rekordabsatz in Norwegen - Musk will Schuldenkrise mit KI lösen
Amazon-Aktie leicht im Plus: Cloud-Kooperation mit Google
Palantir-Aktie crasht im November: Abverkauf bei KI-Aktien belastet
Suche...

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 01.12.2025 22:33:51

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der Dow Jones am Montag schlussendlich

Verizon
32.76 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

Am Montag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0.90 Prozent auf 47’289.33 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.196 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.491 Prozent leichter bei 47’482.25 Punkten in den Handel, nach 47’716.42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 47’271.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47’676.03 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 47’562.87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45’544.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 44’910.65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11.55 Prozent. 48’431.57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2.20 Prozent auf 106.77 USD), NVIDIA (+ 1.65 Prozent auf 179.92 USD), Apple (+ 1.52 Prozent auf 283.10 USD), Nike (+ 1.18 Prozent auf 65.39 USD) und Salesforce (+ 0.99 Prozent auf 232.83 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-2.86 Prozent auf 101.83 USD), McDonalds (-2.65 Prozent auf 303.57 USD), Amgen (-2.31 Prozent auf 337.49 USD), UnitedHealth (-1.99 Prozent auf 323.21 USD) und Goldman Sachs (-1.84 Prozent auf 810.86 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 44’078’974 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.705 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.71 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.70 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com