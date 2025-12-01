Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’716 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’216 1.4%  Bitcoin 73’206 -0.3%  Dollar 0.8032 -0.2%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Kurstreiber 01.12.2025 03:49:05

Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026

Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026

Analyst Richard Safran sieht grosses Potenzial für die Boeing-Aktie: Laut dem Experten könnte das Papier ab 2026 kräftig abheben.

• Analyst Safran erwartet deutlichen Boeing-Aufschwung ab 2026
• 5-Milliarden-Dollar-Belastung drückt kurzfristig auf Stimmung
• Kursziel signalisiert massives Potenzial

Die Boeing-Aktie hat turbulente Monate hinter sich. Nach den Q3-Zahlen, die am 29. Oktober veröffentlicht wurden, geriet die Aktie zeitweise deutlich unter Druck. Doch laut Analyst Richard Safran vom Analysehaus Seaport könnte gerade das jüngste Tief den Startpunkt für eine kräftige Erholung ab 2026 markieren. Safran zählt zu den einflussreichsten Branchenanalysten der US-Luftfahrtindustrie. Sein Urteil fällt überraschend optimistisch aus.

Verzögerungen bei Langstreckenjets setzen Boeing unter Druck

Boeing kämpft mit Verzögerungen beim Langstreckenjet B777-X. Bereits vor dem Q3-Bericht war klar, dass eine weitere Verschiebung folgen würde. Der nun bestätigte Aufschub um ein Jahr führte jedoch zu einer höheren Belastung als erwartet: 5 Milliarden US-Dollar, wie Boeing im Q3 meldete. Viele Investoren hatten laut Safran lediglich mit 2 bis 4 Milliarden gerechnet, beeinflusst durch frühere Belastungen von 3,5 Milliarden Dollar aus 2024.

Diese neue Rückstellung führt dazu, dass sich der freie Cashflow ab 2026 zeitlich nach hinten verschiebt. Boeing weitete zudem den Produktionsblock des B777-X von 500 auf 600 Flugzeuge aus, was die Effekte laut TipRanks unter Berufung auf Aussagen von Safran bis 2038 verlängert, dafür aber höhere Margen für den zusätzlichen Block erwartet werden. Für das Jahr 2026 rechnet Safran gemäss TipRanks mit einem FCF-Nachteil von 2 Milliarden Dollar. Die Auswirkungen auf 2028 und 2029 seien dagegen, mit etwa 385 Millionen Dollar jährlich, gering.

Trotz der Unsicherheit war es für den Analysten keine Überraschung, dass Boeing keine Prognose für 2026 abgab. CFO Jay Malave sei erst seit wenigen Monaten im Amt und bekannt für Zurückhaltung bei Ausblicken. Der Analyst glaubt jedoch Boeing werde "wahrscheinlich das 10-Mrd.-$-FCF-Ziel unterstützen, vielleicht höher, aber sich nicht auf ein Jahr festlegen", wie er von TipRanks zitiert wird.

Warum 2026 und 2029 entscheidend für die Boeing-Aktie werden könnten

Safran bewertet die langfristige Perspektive laut TipRanks jedoch deutlich optimistischer als die kurzfristige Schwäche. Entscheidend seien die Jahre 2028 und 2029, die für die Bewertung des Unternehmens wichtiger seien. Die Auftragslage bleibe stark, mit einem erwarteten Book-to-Bill-Verhältnis von über 1. Boeing befinde sich "in einem verlängerten Auftragszyklus", was ab 2027 zusätzliche Wachstumsimpulse liefern dürfte.

Zudem sieht der Analyst keinen strukturellen Schaden durch die 5-Milliarden-Belastung. "Wir denken nicht, dass die Belastung tatsächlich die allgemeine Attraktivität der BA-Story beeinflusst", wird er von TipRanks zitiert. Safran stuft Boeing daher weiterhin mit "Buy" ein und spricht ein Kursziel von 285 US-Dollar aus, was einem Aufwärtspotenzial von rund 52 Prozent entspricht (Stand: Schlusskurs vom 26. November 2025).

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Boeing-Aktie im Fokus: Millionen-Entschädigung nach 737-MAX-Absturz
Boeing-Aktie fällt dennoch: Flydubai bestellt weitere Boeing-Jets
Boeing-Aktie sinkt trotzdem: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com,Maxene Huiyu / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

28.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
28.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.74 QIUBSU
Short 13’639.62 13.80 SRNBXU
Short 14’156.74 8.82 SW7BIU
SMI-Kurs: 12’833.96 28.11.2025 17:31:51
Long 12’306.09 19.44 S5YBIU
Long 12’044.51 13.95 SZ8B6U
Long 11’521.05 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 48: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Börsenanleger aufgepasst: So erkennt man die nächste Wachstumsaktie
November 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Miner-Daten bestätigen: Bitcoin hat seinen lokalen Boden erreicht
Indian Shares Hold Steady Before Nvidia Earnings
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Top-Rankings

Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
19:54 Unternehmerverband macht Rückzieher beim Umgang mit AfD
19:52 Wadephul: Entscheidende Woche für Friedensbemühungen steht bevor
19:20 Wüst: Bund muss in Berlin ausgelöste Mehrkosten finanzieren
19:02 Selenskyj telefoniert mit Rutte und von der Leyen
19:01 WDH/ROUNDUP: USA und Ukraine beraten über Friedensplan
18:00 ROUNDUP: USA und Ukraine beraten über Friedensplan
17:45 Medien: US-Militär tötete gezielt Überlebende in Karibik
17:44 Orban: Ukraine soll nach Krieg als 'Pufferstaat' bestehen
17:43 Pariser Filminstitut schließt Kinosäle wegen Bettwanzen