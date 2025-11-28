Börse New York: Dow Jones am Freitagmittag mit Kursplus

Um 17:59 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.65 Prozent nach oben auf 47’735.82 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.131 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.487 Prozent auf 47’196.15 Punkte an der Kurstafel, nach 47’427.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 47’750.77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47’475.61 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2.99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47’706.37 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 28.08.2025, mit 45’636.90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bei 44’722.06 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12.61 Prozent zu. Bei 48’431.57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 1.92 Prozent auf 313.55 USD), Salesforce (+ 1.75 Prozent auf 232.14 USD), Goldman Sachs (+ 1.64 Prozent auf 829.43 USD), Amazon (+ 1.53 Prozent auf 232.67 USD) und IBM (+ 1.44 Prozent auf 307.57 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-1.81 Prozent auf 177.00 USD), Johnson Johnson (-1.35 Prozent auf 204.76 USD), Amgen (-0.56 Prozent auf 342.63 USD), Apple (-0.36 Prozent auf 276.54 USD) und McDonalds (-0.19 Prozent auf 311.81 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 13’662’104 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.782 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch