02.09.2025 03:05:17

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025

Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-amerikanischen Aktien offengelegt. Diese Positionen bilden den wichtigsten Bestandteil des US-Portfolios der Zürcher Bank.

Institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC vierteljährlich ihre gehaltenen Investitionen zu melden. Diese Offenlegung erfolgt über das öffentlich einsehbare 13F-Formular. Auch die Schweizer Grossbank UBS unterliegt dieser Meldepflicht und informiert regelmässig über ihre US-Investitionen.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn grössten US-Aktienbeteiligungen der UBS im zweiten Quartal 2025 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.ch


    Weitere Links:

