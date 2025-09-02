|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 03:18:41
Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt
Starinvestor Stanley Druckenmiller nahm im zweiten Quartal 2025 zahlreiche Veränderungen in seinem Depot vor. So sehen seine Investments im abgelaufenen Jahresviertel aus.
Im zweiten Quartal kam es in dem Depot zu zahlreichen Käufen und Verkäufen. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen nach Marktwert zum 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
