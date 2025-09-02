Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt

Star-Investor Stanley Druckenmiller hält über sein Duquesne Family Office ein Aktienportfolio im Wert von 4,07 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2025). Da das Vermögen damit deutlich über der Meldegrenze von 100 Millionen US-Dollar liegt, muss er quartalsweise ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichen, das seine Investitionen offenlegt.Im zweiten Quartal kam es in dem Depot zu zahlreichen Käufen und Verkäufen. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen nach Marktwert zum 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.ch