02.09.2025 03:18:41

Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt

Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt

Starinvestor Stanley Druckenmiller nahm im zweiten Quartal 2025 zahlreiche Veränderungen in seinem Depot vor. So sehen seine Investments im abgelaufenen Jahresviertel aus.

Woodward
196.70 CHF 0.86%
Star-Investor Stanley Druckenmiller hält über sein Duquesne Family Office ein Aktienportfolio im Wert von 4,07 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2025). Da das Vermögen damit deutlich über der Meldegrenze von 100 Millionen US-Dollar liegt, muss er quartalsweise ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichen, das seine Investitionen offenlegt.
Im zweiten Quartal kam es in dem Depot zu zahlreichen Käufen und Verkäufen. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen nach Marktwert zum 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.ch


