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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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22.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag billiger

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 591,80 CHF.

Zurich Insurance
587.29 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 591,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'958 Punkten steht. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 589,00 CHF ein. Mit einem Wert von 599,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 109'084 Zurich Insurance-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 5,46 Prozent niedriger. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 11,96 Prozent wieder erreichen.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,02 USD belaufen. Am 09.02.2017 lud Zurich Insurance zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4868 15.12.2028 152365434
Long 12.0242 20.12.2030 159690406
Long 1190.4 16.10.2026 158828408
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6706 18.06.2027 158828324
Short 396.8 18.12.2026 154259185
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3556 11.35 154810330
Long 11.5573 6.37 156945260
Long 26.4533 1.36 160910666
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.62 12.00 151635306
Short 12.2722 5.09 142861036
Short 17.7672 2.60 157925051
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.33 114086076
Long 10 -9.25 142861648
Long 12 -13.01 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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15:35 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
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07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
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06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

17:16 Logo WHS Cashflow an der Börse: Live Trading - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’565.60 19.66 S6BWWU
Short 14’854.61 13.96 SXBVXU
Short 15’415.52 8.92 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’967.40 22.09.2026 17:20:28
Long 13’428.96 19.94 SYBVIU
Long 13’098.26 13.68 SJBCVU
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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