Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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22.09.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 591,80 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 591,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'958 Punkten steht. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 589,00 CHF ein. Mit einem Wert von 599,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 109'084 Zurich Insurance-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 5,46 Prozent niedriger. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 11,96 Prozent wieder erreichen.
Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,02 USD belaufen. Am 09.02.2017 lud Zurich Insurance zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|15:35
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:35
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:35
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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