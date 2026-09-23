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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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23.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Im SIX SX-Handel kam die Zurich Insurance-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 588,20 CHF.

Zurich Insurance
589.28 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 588,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'999 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie zog in der Spitze bis auf 592,20 CHF an. Die Abwärtsbewegung der Zurich Insurance-Aktie ging bis auf 588,20 CHF. Bei 590,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6'671 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 626,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,42 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,99 USD belaufen. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3825 19.03.2027 154751114
Long 12.4337 20.12.2030 159690406
Long 1181.2 16.10.2026 158828408
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1434 18.06.2027 158828324
Short 393.7333 18.12.2026 154259185
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4289 11.11 154811679
Long 12.4337 5.45 156945260
Long 31.9243 0.39 160910666
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2497 13.10 151635306
Short 11.1434 6.12 142861036
Short 15.5421 3.61 157925051
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -43.84 114086076
Long 10 -8.35 142861648
Long 12 -6.66 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’819.74 13.75 SL4BRU
Short 15’370.75 8.89 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’988.91 23.09.2026 09:29:37
Long 13’359.28 19.25 SPB9EU
Long 13’080.71 13.96 S4BF7U
Long 12’501.31 8.89 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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