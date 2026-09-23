Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

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Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,11 Prozent auf 86.224,21 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 86.131,89 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 24,4 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,55 Prozent auf 63,51 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 63,17 US-Dollar wert.

Nach 2.755,13 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochvormittag um 0,51 Prozent auf 2.741,17 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 2,32 Prozent stärker bei 352,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 344,93 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 09:40 auf. Es geht 2,90 Prozent auf 1,618 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,572 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Monero-Kurs um 0,48 Prozent auf 570,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 573,29 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 0,99 Prozent auf 0,2564 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2539 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2158 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2190 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3420 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3438 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,07 Prozent auf 788,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 788,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1002 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1011 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,28 Prozent auf 118,11 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 118,44 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Avalanche-Kurs 0,91 Prozent schwächer bei 11,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 11,24 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,03 US-Dollar am Vortag auf 12,96 US-Dollar nach unten (0,48 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,023 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 1,022 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch

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