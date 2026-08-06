SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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06.08.2026 12:26:13
SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zu
Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.
Am Donnerstag notiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0.51 Prozent fester bei 2’344.61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.513 Prozent höher bei 2’344.56 Punkten in den Handel, nach 2’332.60 Punkten am Vortag.
Bei 2’350.80 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’340.69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2.12 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 2’301.52 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 2’132.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bewegte sich der SLI bei 1’958.92 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.00 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’350.80 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 4.05 Prozent auf 70.90 CHF), Swisscom (+ 3.25 Prozent auf 636.00 CHF), Partners Group (+ 1.25 Prozent auf 730.20 CHF), Holcim (+ 1.21 Prozent auf 73.50 CHF) und Logitech (+ 1.11 Prozent auf 85.80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-2.27 Prozent auf 593.40 CHF), VAT (-0.92 Prozent auf 624.40 CHF), Richemont (-0.43 Prozent auf 196.25 CHF), SGS SA (-0.41 Prozent auf 97.42 CHF) und Straumann (-0.33 Prozent auf 104.65 CHF).
Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 832’919 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304.964 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentaldaten
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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